Канада выделила 254 млн. дол. на спутниковую связь в Украине

Канада выделила 254 млн. дол. на реализацию проекта по созданию в Украине национальной системы спутниковой связи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК.

Он отметил, что 15 декабря этого года Корпорация развития экспорта Канады в соответствии с ранее достигнутыми с украинской стороной договоренностями обнародовала решение о выделении средств в сумме 254 млн. дол. для финансирования целостной программы по созданию в нашем государстве национальной системы спутниковой связи.

Главным подрядчиком проекта является канадская компания «Макдональд Детвайлер енд Асошиейтс Корпорейшн» (MDA), которая считается ведущим мировым производителем информационных систем для спутников связи.

Как отметил А.ГОНЧАРУК, во взаимодействии с Национальным космическим агентством Украины канадская компания построит и запустит телекоммуникационный спутник, построит два наземных контрольных центра и другую соответствующую инфраструктуру. Спутник будет обеспечивать прямую телевизионную трансляцию и высокоскоростной интернет-доступ на всей территории Украины и в соседних странах.

Эффективное функционирование национальной системы спутниковой связи обеспечит не только соответствующий технический уровень работы информационных систем во время проведения мероприятий финальной части Евро-2012, но и будет гарантировать переход украинских систем связи и информации на качественно новый уровень, который отвечает требованиям постиндустриального общества, подчеркнул заместитель главы Секретариата Президента Украины.

А.ГОНЧАРУК также отметил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приветствует начало реализации совместного украинско-канадского проекта перестройки информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Украины в рамках выполнения Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

*** Корпорация развития экспорта Канады (EDC) является канадским экспортным кредитным агентством, которое предлагает инновационные коммерческие решения для помощи канадским экспортерам и инвесторам при реализации собственных бизнес-проектов за рубежом.

Услугами EDC ежегодно пользуются свыше 8,3 тыс. канадских компаний и их иностранных клиентов на рынках более чем 200 стран мира. EDC – финансово самостоятельная организация и признанный лидер в отраслях финансовой отчетности, экономического анализа и управления персоналом.

Как сообщал УНИАН, в августе этого года премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что украинский спутник связи может быть запущен в сентябре 2011 года. На сегодняшний день совместно с Канадой уже разработала программу производства и запуска спутника связи, добавила премьер.