Еврокомиссия и Microsoft пришли к согласию о поставках браузеров

Еврокомиссия и Microsoft достигли согласия относительно поставок Интернет-браузеров вместе с Windows.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции комиссар ЕС по вопросам конкуренции Неели КРУС.

“Это – рождественский подарок для сотен миллионов европейцев”, - сказала комиссар ЕС.

Согласно достигнутой договоренности, начиная с середины марта 2010 года операционные системы WindowsXP, Windows Vista и Windows7 будут предоставлять возможность пользователям при осуществлении конфигурации, выбирать Интернет-браузер, который будет использоваться по умолчанию как основной из 12 различных браузеров. Среди них обязательно будут предлагаться, кроме Internet Explorer, также Apple Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox и Opera. Еще 7 браузеров будут выбираться по рейтингам их популярности среди пользователей.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия начала расследование против Microsoft относительно того, что компания поставляла свои операционные системы лишь с одним Интернет-браузером - Internet Explorer – в январе этого года.

Расследование грозило Microsoft штрафом в 10% от годового оборота, который в июне достиг 58,44 млрд. дол.