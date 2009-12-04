Боевой лазер обезвреживает взрывные устройства

Американский концерн Boeing совместно с армией США провел успешные испытания лазерной пушки Laser Avenger, которая должна была уничтожить 50 самодельных взрывных устройств. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Испытания проводились 22-24 сентября 2009 года, однако Boeing сообщил о них только 1 декабря.

В ходе испытаний боевой лазер должен был уничтожить взрывные устройства, расположенные на разных дальностях. Угол атаки лазера во всех случаях различался. Преимущество такого использования Laser Avenger заключается в том, что солдатам не надо выходить из машины или дожидаться бригаду саперов, чтобы продолжать выполнение задания.

Это было уже четвертое успешное испытание лазерной пушки. В ходе тестов 2008-го и 2009 года Laser Avenger сумел поразить небольшие беспилотные летательные аппараты, а в 2007-м - пять самодельных взрывных устройств. Laser Avenger - совмещенное оружие, объединяющее в себе боевой лазер и зенитно-ракетный комплекс Avenger.

Помимо Laser Avenger Boeing также ведет разработку системы MATRIX - еще одного варианта боевого лазера. MATRIX, разработанная совместно Boeing и специалистами ВМС США, представляет собой мобильную платформу, оборудованную лазером и радаром. Это оружие способно сопровождать несколько целей одновременно. В ходе испытания, проведенного в мае 2009 года, система MATRIX сумела поразить пять беспилотников, летящих на разных дальностях.

Лента.ру