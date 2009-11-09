Nokia заменит 14 миллионов потенциально бракованных «зарядок»

Финская корпорация Nokia объявила о замене по всему миру потенциально бракованных зарядных устройств, говорится в пресс-релизе компании. Всего отзыву подлежит около 14 миллионов устройств, передает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Брак обнаружен в корпусах зарядных устройств, изготовленных подрядчиком Nokia, компанией BYD. Со временем они могут раскрыться и обнажить внутренние компоненты зарядки. В результате потребителя может ударить током. В Nokia отмечают, что несчастных случаев, связанных с этими зарядными устройствами, не зарегистрировано. Тем не менее, бракованные зарядки можно будет обменять на исправные бесплатно.

Программа отзыва касается зарядных устройств AC-3U и AC-3E, произведенных с 15 июня по 9 августа 2009 года. Кроме того, она затрагивает и зарядки AC-4U, выпущенные в период с 13 апреля по 25 октября 2009 года.

Для упрощения обмена Nokia создала специальный сайт, где можно проверить зарядное устройство на брак - http://chargerexchange.nokia.com/chargerexchange/ru/.