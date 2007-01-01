Мировые телекоммуникации чрезвычайно уязвимы

Землетрясение мощностью 6,7 балла по шкале Рихтера, произошедшее на прошлой неделе в море к югу от Тайваня, вывело из строя шесть из семи трансатлантических оптоволоконных кабелей, которые обеспечивают передачу данных между Северной и Юго-Восточной Азией и Северной Америкой, сообщает "Нью-Йорк Таймс".

Жители региона страдают от неудобств с интернет-трафиком и с расчетами по платежным карточкам. Тем не менее, представители бизнеса считают, что им просто повезло - авария случилась на рождественские праздники, во время которых деловая активность спадает. Если бы разрыв кабелей имел место в другое время, убытки трейдеров, банков и телекоммуникационных компаний измерялись бы миллиардами долларов.

Удивительным образом остался невредимым лишь трансатлантический волоконный кабель длиной в 12 тысяч миль, принадлежащий корпорации «Чайная Нетком», через который в настоящее время проходит львиная часть трафика между Азией и Америкой.

На месте повреждений работают специализированные ремонтные суда из Сингапура и Филиппин. "Нью-Йорк Таймс" отмечает, что это событие засвидетельствовало, насколько подвержена влияниям стихии мировая телекоммуникационная система.