Названы нобелевские лауреаты в области физики

Лауреатами Нобелевской премии в области физики за 2009 год стали ученые Чарльз КАО, Джордж СМИТ и Ульярд БОЙЛ.

Как сообщает Газета.ру, об этом говорится в обнародованном сегодня решении шведской Королевской академии наук.

Ученые удостоены премии за работы в области волоконной оптики и полупроводников. По словам представителей Нобелевского комитета, эти ученые помогли сформировать основы сегодняшнего сетевого общества. «Они создали много практических инноваций для повседневной жизни и предоставили новые инструменты для научных исследований», - констатируется в заявлении комитета.

Как сообщает Лента.ру, сумма премии в этом году составляет в каждой номинации 10 миллионов шведских крон (975 тысяч евро).

Ч.КАО получил половину этой суммы за свои работы в области оптоволоконной связи. Дж.СМИТ и У.БОЙЛ были отмечены Нобелевским комитетом за создание оптических полупроводниковых схем. Их работы легли в основу функционирования современных CCD-матриц цифровых фотоаппаратов. Ученые поделили между собой вторую половину премии.

Первая премия по физике была вручена в 1901 году Вильгельму Конраду Рентгену за открытие рентгеновского излучения. В 2008 году нобелевская премия по физике досталась американцу японского происхождения Йоитиру НАМБУ за открытие спонтанного нарушения электрослабой симметрии и двум ученым из Японии Макото КОБАЯСИ и Тосихидэ МАСКАВА за объяснение причин этого явления.