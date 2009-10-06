Тимошенко обещает госгарантии иностранцам за компьютеризацию школ

Кабинет министров намерен предоставить государственные гарантии для привлечения иностранных кредитов, которые позволят обеспечить все средние школы компьютерной техникой и программным обеспечением.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сегодня во время открытого заседания правительства по вопросам развития среднего образования.

«Сегодня мы проводим такие переговоры с тремя странами, но для того, чтобы подписать эти соглашения и обеспечить все гарантии, нам необходимы еще как минимум два-три месяца, потому что это серьезные финансовые документы, которые должны быть согласованы и завизированы двумя сторонами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер считает, что привлечение иностранных кредитов под правительственные гарантии позволит в течение сжатого времени осуществить компьютеризацию средних школ.

«Да, это будет отнесено к государственному долгу Украины, поскольку речь идет о гарантиях правительства. Но сегодня Украина по сравнению с другими странами имеет минимальный внешний долг по отношению к ВВП», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что в настоящее время объем государственного долга Украины составляет 27% от ВВП.