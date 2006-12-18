Россия передаст компаниям военные технологии для разработки шельфа

Государство готово передать отечественным компаниям военные технологии для разработки месторождений на шельфе северных морей. Об этом заявил сегодня вице-премьер РФ, министр обороны РФ Сергей Иванов на заседании военно-промышленной комиссии при правительстве РФ. "Рано или поздно мы пойдем на северный шельф. Там все - высокие технологии, и все технологии у нас есть", - сказал он, пояснив, что речь идет, в частности, о создании ледоустойчивых платформ.

"Если идет строительство для себя, своих энергетических компаний - это один вопрос. Государство готово разрешить использование технологий, например, Газпрому, "Роснефти", - сказал С.Иванов. Однако, подчеркнул он, если речь пойдет об экспорте таких технологий - "это совсем другой вопрос". "Государство потратило значительные средства на их создание, и они одни должны быть учтены", - считает вице-премьер.

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