Найдено новое доказательство наличия воды на Луне
08:26, 24 сентября 2009Наука и IT
1476 0
Здесь будет город-сад?
Индийский космический зонд, находящийся на лунной орбите, обнаружил новое доказательство наличия на спутнике Земли воды.
Американское оборудование, находящееся на борту "Чандраян-1", зарегистрировало химические признаки воды по всей поверхности Луны.
Хотя Луна более сухая, чем любая пустыня на Земле, ученые утверждают, что следы воды в лунной почве могут когда-нибудь обеспечить достаточно жидкости для поселения.
Вода предположительно сформировалась из атомов водорода в ветре с Солнца, которые соединились с кислородом, присутствовавшим на поверхности Луны.
Ранее в лунных кратерах, куда никогда не заглядывает солнце, был обнаружен лед – вероятно, принесенный кометами.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter