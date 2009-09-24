Найдено новое доказательство наличия воды на Луне

Индийский космический зонд, находящийся на лунной орбите, обнаружил новое доказательство наличия на спутнике Земли воды.

Американское оборудование, находящееся на борту "Чандраян-1", зарегистрировало химические признаки воды по всей поверхности Луны.

Хотя Луна более сухая, чем любая пустыня на Земле, ученые утверждают, что следы воды в лунной почве могут когда-нибудь обеспечить достаточно жидкости для поселения.

Вода предположительно сформировалась из атомов водорода в ветре с Солнца, которые соединились с кислородом, присутствовавшим на поверхности Луны.

Ранее в лунных кратерах, куда никогда не заглядывает солнце, был обнаружен лед – вероятно, принесенный кометами.

ВВС