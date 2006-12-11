Ющенко рассчитывает на специальный проект с Microsoft International

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает компанию Microsoft International к расширению сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с президентом Microsoft International Жаном Филиппом КУРТУА.

По словам президента «Майкрософт Інтернешнл», его компания за последние три года ускорила сотрудничество с Украиной.

В свою очередь, В.ЮЩЕНКО отметил, что во время этой встречи он хотел бы выяснить, «что нас может объединить, что у нас в целом может быть общего».

По словам Президента, Украинское государство заинтересовано в том, «чтобы вы пустили здесь глубокие корни». По словам В.ЮЩЕНКО, для этого есть много оснований.

Он отметил, что хотел бы обсудить с Ж.КУРТУА перспективы сотрудничества, в частности, в такой сфере как экономика производства.

В.ЮЩЕНКО добавил, что рассчитывает на создание с компанией специального проекта, учитывая отношения Украины с Европейским Союзом.