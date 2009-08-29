Шаттл Discovery стартовал с мыса Канаверал к МКС

В экипаже семь человек

Американский космический челнок Discovery стартовал с космодрома на мысе Канаверал к Международной космической станции (МКС). Миссия продлится 13 дней. В составе экипажа семь человек: командир Фредерик (Рик) Стеркоу, пилот Кевин Форд, специалисты Хосе Эрнандес, Патрик Форрестер, Николь Стотт, Денни Оливас и астронавт ЕКА Кристер Фюглезанг (Швеция). Космический корабль также доставит на МКС грузовой модуль Leonardo. Фото AFP

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