Шаттл Discovery стартовал с мыса Канаверал к МКС

09:00, 29 августа 2009
Наука и IT
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В экипаже семь человек

Американский космический челнок Discovery стартовал с космодрома на мысе Канаверал к Международной космической станции (МКС). Миссия продлится 13 дней.

В составе экипажа семь человек: командир Фредерик (Рик) Стеркоу, пилот Кевин Форд, специалисты Хосе Эрнандес, Патрик Форрестер, Николь Стотт, Денни Оливас и астронавт ЕКА Кристер Фюглезанг (Швеция).

Космический корабль также доставит на МКС грузовой модуль Leonardo.

Фото AFP

 

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