Шаттл Discovery стартовал с мыса Канаверал к МКС
09:00, 29 августа 2009Наука и IT
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В экипаже семь человек
Американский космический челнок Discovery стартовал с космодрома на мысе Канаверал к Международной космической станции (МКС). Миссия продлится 13 дней.
В составе экипажа семь человек: командир Фредерик (Рик) Стеркоу, пилот Кевин Форд, специалисты Хосе Эрнандес, Патрик Форрестер, Николь Стотт, Денни Оливас и астронавт ЕКА Кристер Фюглезанг (Швеция).
Космический корабль также доставит на МКС грузовой модуль Leonardo.
Фото AFP
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