Microsoft, Yahoo и Amazon начинают совместную борьбу против Google

Три гиганта интернет-бизнеса формируют коалицию, чтобы противостоять попыткам Google создать виртуальную библиотеку, которая может стать самой крупной в мире. Для создания альтернативного ресурса, управлять которым будет компания Internet Archive, свои усилия планируют объединить компании Amazon, Microsoft и Yahoo.

Они возражают против юридического оформления сделок, которые бы позволили Google стать главным источником большинства отсканированных книг, сообщает Би-би-си.

В 2008 г. Google достиг соглашения с издателями и авторами, которые обвиняли интернет-поисковик, занимавшийся сканированием книг, в нарушении авторских прав. Google согласился выплатить 125 млн долл. для создания базы данных авторских прав на книги, в которой авторы и издатели могли бы регистрировать свои работы и получать вознаграждение. Предполагалось, что правообладатели получали бы 70% от продаж, остальные 30% оставались бы у Google. Согласно этому соглашению, Google оставлял за собой право оцифровывать произведения, владельцы прав на которые не установлены.

Возражения по этой сделке должны быть поданы к 4 сентября. Если суд примет сторону Google, будет узаконена его монополия на большое количество книг, выпущенных в XX веке.

Internet Archive является некоммерческой организацией и также занимается сканированием книг. На сегодняшний день в цифровую форму компания уже перевела более 1,5 млн книг, и все они находятся в свободном доступе.

Microsoft и Yahoo уже подтвердили свое участие в альянсе, который будет противостоять Google. Представители Amazon комментариев пока не дали, поскольку формально коалиция еще не сформирована.

РосБизнесКонсалтинг