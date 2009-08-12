Nokia заключила сделку с Microsoft
08:49, 12 августа 2009Наука и IT
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Крупнейший в мире производитель программного обеспечения корпорация Microsoft Corp достигла договоренности с компанией Nokia, сообщает в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с условиями сделки.
По данным издания, цель сделки - использование офисных приложений Microsoft (Word, Excel и PowerPoint) на коммуникаторах, выпускаемых Nokia.
Предполагается, что о сделке будет официально объявлено сегодня.
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