Nokia заключила сделку с Microsoft

Крупнейший в мире производитель программного обеспечения корпорация Microsoft Corp достигла договоренности с компанией Nokia, сообщает в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с условиями сделки.

По данным издания, цель сделки - использование офисных приложений Microsoft (Word, Excel и PowerPoint) на коммуникаторах, выпускаемых Nokia.

Предполагается, что о сделке будет официально объявлено сегодня.

Газета.ру