Инструменты, потерянные астронавткой NASA, сегодня посыплются на Землю

На жителей Земли может пролиться необычный "дождь" из обломков инструментов, потерянных в космосе астронавткой NASA во время выхода в открытый космос в ноябре прошлого года.

По данным сайта американской системы контроля космического пространства, то, что останется от сумки с инструментами, сегодня должно достигнуть поверхности планеты, передает ИТАР-ТАСС.

Первоначально падение "космических посланцев" ожидалось 25 июля, но затем ученые пересчитали дату "мини-Апокалипсиса". Правда, специалисты так и не определились, в какой именно точке нашей планеты это может произойти.

"Инструменты для работы в открытом космосе изготавливаются из специальной высоколегированной стали, поэтому вполне вероятно, что некоторые фрагменты не сгорят в плотных слоях атмосферы, а достигнут поверхности Земли", - рассказал ранее агентству эксперт в ракетно-космической отрасли.

Однако, успокоил он, по статистике подавляющее большинство обломков и космического мусора сгорают при вхождении в атмосферу нашей планеты, поэтому шансы столкнуться с "подарком с небес" ничтожно малы.

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