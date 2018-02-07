Исторический запуск Falcon Heavy не обошелся без накладок: произошло две ошибки

Исторический запуск Falcon Heavy не обошелся без накладок. Но все равно это большой успех.

SpaceX не смогла успешно посадить центральный ускоритель на океанскую платформу. По словам Илона Маска, у ракеты не хватило топлива для мягкой посадки, и она ударилась о воду на скорости около 500 километров в час примерно в ста метрах от платформы. Удар был такой силы, что платформу засыпало обломками.

У SpaceX есть видеозапись инцидента, но она пока не опубликована. Серьезной неудачей в SpaceX это не считают: в конце концов, компания еще ни разу не пыталась посадить несколько ускорителей, да и вообще никогда не запускала тяжелые ракеты, передает "Медуза".

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Еще одна ошибка — это орбита, на которую вывели "Теслу". Изначально предполагалось, что автомобиль доставят на гелиоцентрическую орбиту вокруг Солнца — она позволяет наиболее эффективно добраться до Марса. Выйти на орбиту не удалось: вторая ступень Falcon Heavy слишком сильно разогнала "Теслу", и вместо того, чтобы курсировать вокруг Солнца между Землей и Марсом она отправилась к поясу астероидов между Марсом и Юпитером.

Ракета Falcon Heavy стартовала с космодрома во Флориде в 22:45 6 февраля. Это был тестовый запуск с целью испытания первой ракеты, способной доставить людей на Марс.

Часть ракеты транспортировал украинский самолет Ан-124-100 "Руслан". Два ускорителя одновременно и успешно приземлились на наземные площадки, тогда как центральный промахнулся и разбился в океане.

Вместо груза в космос полетел личный автомобиль Илона Маска. В вишневом Tesla Roadster находится манекен в скафандре производства SpaceX. Сейчас ракета с автомобилем Маска вышла за пределы орбиты Марса.

Запуск обошелся компании SpaceX в 500 млн долларов. Falcon Heavy может вывести 63,8 тонн груза на низкую околоземную орбиту. Это делает ее самой мощной из ныне действующих ракет.