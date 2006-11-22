Программа чтения по губам помогла понять Гитлера

Разработанная британским ученым программа распознавания речи ALR позволила исследователям узнать, о чем говорил Адольф Гитлер, когда его снимала на кинокамеру его любовница Ева Браун. Большинство из “домашних видео”, на которых запечатлен Гитлер, не озвучены, и до недавнего времени было неизвестно, о чем же говорил лидер нацистской Германии в неофициальной обстановке, сообщает The Telegraph.

Благодаря ALR исследователи смогли услышать, как Гитлер призывает детей к выбору военной карьеры, критикует своих ближайших соратников, рассказывает о своей любви к кино и, в частности, к Микки Маусу, флиртует с Евой Браун и даже пытается шутить над своими гостями.

ALR расшифровывается как “automated lip reading”, то есть “автоматическое чтение по губам”. Эта программа следит за движениями губ, преобразует их в звуки и сопоставляет эту информацию с содержащимися в словаре словами. Кроме шуток Гитлера, ALR позволит "услышать", например, немые фильмы, так как для программы не составит особого труда расшифровать высказывания людей в кадре. О практических возможностях программы исследователи не сообщают – вероятно, кроме историков кино, ею могут заинтересоваться медики, криминалисты, специалисты систем коммуникаций.