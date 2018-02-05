Телескоп "Хаббл" сделал завораживающее фото одной из самых одиноких галактик во Вселенной

Галактика NGC 1559 похожа по своей форме Млечный путь, однако уступает нашей галактике по размерам и массе примерно в 100 раз.

Обсерватория "Хаббл" получила фото одной из самых "одиноких" галактик в обозримой Вселенной, расположенной на расстоянии 50 миллионов световых лет от нашей.

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Фото галактики NGC 1559 опубликовано на сайте телескопа.

NGC 1559 похожа по своей форме Млечный путь, однако уступает нашей галактике по размерам и массе примерно в 100 раз.

Как сообщал УНИАН, ранее космический телескоп "Хаббл" сделал снимок галактики NGC 7331, которая находится в созвездии Пегаса на расстоянии 45 миллионов световых лет от Земли.