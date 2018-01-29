Телескоп "Хаббл" сделал уникальный снимок галактики, похожей на Млечный Путь

15:10, 29 января 2018
Наука и IT
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Галактика NGC 7331 по многим параметрам похожа на Млечный Путь / Фото spacetelescope.org

Космический телескоп "Хаббл" сделал снимок галактики NGC 7331, которая находится в созвездии Пегаса на расстоянии 45 миллионов световых лет от Земли. По размеру, форме и массе она похожа на Млечный Путь.

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Как сообщается на сайте телескопа, которым совместно управляют NASA и ESA, благодаря снимку ученые получили данные о редком процессе - аномальной эволюции звезды SN2014C, обнаруженной в 2014 году. За год она превратилась в сверхновую, насыщенную водородом. SN2014C находится близи центрального желтого ядра галактики.

Галактика NGC 7331, открытая в 1784 году, имеет сопоставимую с нашей галактикой скорость звездообразования и сходное число звезд. Она также имеет сверхмассивную черную дыру в центре и похожие спиральные рукава.

Как сообщал УНИАН,  ранее телескоп "Хаббл" сфотографировал туманность Спирограф.

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Теги: #исследование космоса#телескоп Хаббл#галактика NGC 7331