В Карпатах заметили "брокенского призрака" (видео)

Оптическая иллюзия хорошо известна опытным туристам, однако всегда производит впечатление.

Таинственная человеческая тень блуждает над Карпатами. Очертания этой тени зафиксировали на видео туристы из Калуша по пути к горе Петрос.

На горизонте появляется огромная тень, окруженная сияющим ореолом. Она движется, приближается к людям, говорится в сюжете ТСН.

На днях на Черногорском хребте, по дороге к одной из самых высоких гор украинских Карпат-Петрос, опытные путешественники из Калуша встретили нечто, чего раньше сами никогда не видели.

"Всматриваюсь, всматриваюсь, а призрак начинает увеличиваться. Очертания более четкие. И тогда мысль так приходит: а может, это не тень, а нечто другое", - рассказывает путешественник Юрий Барна. Неожиданно призрак идет с людьми на контакт.

"Мы там махали ему руками, танцевали. И он нам в ответ!", - уверяет путешественница Леся Бабяк.

Читайте такжеВ небе над Кубанью заметили необычное природное явление (фото, видео)

Отвечал туристам "брокенский призрак". На самом деле это не мистическая потерянная душа бродит по Карпатам. Это - оптическое атмосферное явление, говорят горные спасатели. Человеческий силуэт отражается в тумане.

"Должен быть туман с одной стороны, а с другой – солнце. И вот этот промежуток, где находимся мы, он должен быть без тумана. Солнце должно быть низко над горизонтом. И тень от предмета отражается на том тумане, как на экране", - объясняет горный спасатель Василий Фицак.

Тайну призрака люди разгадали более двух столетий назад. Один ученый встретил его в Германии, на горе Брокен. Несмотря на то, что местные говорили – там на свои шабаши собираются ведьмы, он догадался, что за тень гуляет горами. "Брокенского призрака" можно увидеть не только в Карпатах – в любых горах, и даже на море, лишь бы погода способствовала. Горные козлы, одиночные деревья и даже целые здания. История знает немало странных очертаний на горизонте.

Брокенский призрак - тень наблюдателя на поверхности облаков (тумана) в направлении, противоположном Солнцу. Эта тень может казаться очень большой и иногда окружена цветными кольцами (так называемая глория). Призрак может и шевелиться (иногда совершенно неожиданно) из-за движения облачного слоя и колебания плотности в облаке.