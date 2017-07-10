Облака образовали огромный "воротник": ученые заметили в Австралии необычное природное явление (фото)

Ученые обнаружили в Австралии аномальное проявление облаков - "утреннюю глорию". Облака поражают не только размерами, но и формой, передает VistaNews.

На севере Австралии в заливе Карпентария, а также в окрестностях городка Бурктаун, ученые зафиксировали аномальное явление. Облака образовали огромный "воротник", который может достигать тысячу километров в длину и более двух километров в высоту. При этом передвигаться эта гигантская масса может по небу со скоростью до 60 километров в час.

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На поверхности Земли в это время появляются шквальной ветер, закручивающиеся вверх вихри и многие другие жуткие картины. В воздухе такие образования могут нести определенную опасность для самолетов.

Ранее в Херсонской области сняли на видео довольно редкий метеорологический феномен над Азовским морем - "утреннюю глорию".