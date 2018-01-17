В США упал метеорит, вызвав землетрясение (видео)

Небольшой метеорит упал неподалеку от американского города Детройта. Об этом Национальная метеорологическая служба США сообщила в Twitter.

Ведомство проанализировало полученные данные и может подтвердить, что вспышка и взрыв были не громом или молнией, вероятнее всего, они были вызваны падением метеорита.

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Вспышку зафиксировали и камеры. На опубликованных в сети видео видно, как в небе взрывается светящийся объект.

Факт падения подтверждает и Геологическая служба США. Известно, что объект упал в 8 километрах от Нью-Хевена, что на востоке от Детройта. После падения произошло землетрясение магнитудой 2,0.

After reviewing several observational datasets, the NWS can confirm the flash and boom was NOT thunder or lightning, but instead a likely meteor. We continue to monitor feeds from astronomical agencies for official confirmation of a meteor. #miwx — NWS Detroit (@NWSDetroit) January 17, 2018

Как сообщал УНИАН, жители Лапландии и Северной Норвегии в четверг вечером наблюдали в небе, предположительно, падение метеорита.