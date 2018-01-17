В США упал метеорит, вызвав землетрясение (видео)

10:10, 17 января 2018
Наука и IT
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После падения метеорита произошло землетрясение магнитудой 2,0. 

Небольшой метеорит упал неподалеку от американского города Детройта. Об этом Национальная метеорологическая служба США сообщила в Twitter.

Ведомство проанализировало полученные данные и может подтвердить, что вспышка и взрыв были не громом или молнией, вероятнее всего, они были вызваны падением метеорита.

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Вспышку зафиксировали и камеры. На опубликованных в сети видео видно, как в небе взрывается светящийся объект.

Факт падения подтверждает и Геологическая служба США. Известно, что объект упал в 8 километрах от Нью-Хевена, что на востоке от Детройта. После падения произошло землетрясение магнитудой 2,0. 

Как сообщал УНИАН, жители Лапландии и Северной Норвегии в четверг вечером наблюдали в небе, предположительно, падение метеорита.

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Теги: #землетрясение в США#метеорит в США