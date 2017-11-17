Огненный шар: в небе над Лапландией заметили огромный метеорит (видео)

Жители Лапландии и Северной Норвегии в четверг вечером наблюдали в небе, предположительно, падение метеорита. Об этом сообщает Yle.

По мнению специалистов, это был метеор, который пролетел в атмосфере Земли на высоте 150-200 километров.

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"Это, вероятно, был метеор – большая глыба. То, откуда он прилетел и знали ли о нем заранее, неизвестно. С другой стороны, речь может идти также об изготовленном человеком приборе, например, обломке спутника", - говорит доцент космической физики обсерватории геофизики Соданкюля при университете Оулу Юрки Маннинен.

Некоторые жители Лапландии слышали громкий звук, похожий на взрыв. По словам Маннинена, причиной этого могло быть то, что метеор летел со сверхзвуковой скоростью.

В то же время в соцсетях сообщают, что в Мурманской области Российской Федерации заметили метеорит.

Ранее сообщалось, что в Канаде упал огромный метеорит.