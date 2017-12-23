Facebook запустил сервис проверки наличия в ленте российской пропаганды

Facebook запустил новый инструмент, который позволяет пользователям выяснить, сталкивались ли они во время президентских выборов в США с группами и записями, которые были сочтены российской пропагандой.

Читайте такжеFacebook обязали выявить всех американских пользователей, видевших российскую рекламуСервис позволяет пользователям увидеть, лайкали ли они на Facebook или Instagram любые страницы и учетные записи, созданные российской фабрикой "троллей".

По оценкам Facebook, примерно 140 млн пользователей могли видеть российскую пропаганду в своих лентах. При этом далеко не все из них смогут воспользоваться новым инструментом. Сервис позволяет вычислить данные только если пользователь был подписан на один из пропагандистских аккаунтов. В противном случае, он не дает отследить, появлялась ли политическая реклама в ленте.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября на слушаниях в Конгрессе США о вмешательстве Росии в американские президентские выборы 2016 года сенаторы обязали Facebook идентифицировать всех пользователей, которые могли видеть российскую политическую рекламу и предупредить их. В ходе слушаний Facebook сообщил о 80 тыс. публикаций с целью влияния на общественное мнение в США, а Google обнаружил 18 каналов, которые могут быть связанны с Россией.