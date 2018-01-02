Над Землей взошла "суперлуна" (фоторепортаж)

В ночь с 1 на 2 января 2018 года жители Земли наблюдали редкое полнолуние, которое уже назвали главным суперлунием 2018 года.

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Луна подошла к Земле в 23:56 по Киеву очень близко – на 356565 км, а в 04:25 произошло полнолуние.

В моменты суперлуния спутник Земли выглядит на 14% больше и на 30% ярче.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря 2017 года жители Земли наблюдали суперлуние. В это время Луна достигла наибольших видимых размеров за 2017 год.