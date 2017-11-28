На Международном саммите мэров в Киеве робот КИКИ рассказала мэру Житомира о его городе

На Международном саммите мэров, который сейчас проходит в Киеве, робот КИКИ рассказала Житомирскому городскому голове Сергею Сухомлину о его городе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

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Как отмечается в сообщении, сегодня в Киеве стартовал Международный саммит мэров. Это мероприятие организовано Western NIS Enterprise Fund. На саммите собрались более 150 глав городов и лидеры местного самоуправления из Канады, Израиля, Словакии, Аргентины, Швеции, Великобритании и Польши. Международный саммит мэров проходит под патронатом премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, поддержке киевского городского председателя Виталия Кличко и Ассоциации городов Украины.

Участники саммита будут обсуждать темы инноваций: технологических, инфраструктурных, политических, культурных и туристических.

Во время пребывания на саммите мэров и осматривая экспозицию, Сухомлин спросил у КИКИ, что она знает о Житомире. Робот ответила, что она должна обратиться к Google, чтобы ответить на этот вопрос. Через несколько секунд робот зачитала информацию о Житомире со страницы Википедии.