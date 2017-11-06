Ученые узнали, что ощущают люди после смерти

Группа ученых из медицинского центра Langone в Нью-Йоркском университете несколько лет занималась изучением того, что же после смерти чувствует человек.

Исследователям удалось выяснить, что после смерти человек все еще продолжает чувствовать окружающий мир, передает LiveScience.

Как говорится в статье, после остановки сердца человеческий мозг все еще функционирует и остается активным. Это указывает на то, что в большинстве случаев они могут понимать, что скончались.

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Так, в "первой фазе смерти" люди могут сохранять способность восприятия. В подтверждение этих слов исследователи привели в пример случаи, когда люди после клинической смерти рассказывали о том, что слышали врачей. Более того, даже воспроизводили разговоры медперсонала.

Исследователь Парниа также отметил, что умерший ощущает, неподконтрольность своего тела и чувствует себя заключенным в нем.

Ранее группа ученых провела уникальное исследование, благодаря которому смогли найти доказательства того, что душа человека все-таки существует. Специалисты выяснили, что душа есть в теле человека даже тогда, когда мозг уже перестал функционировать.