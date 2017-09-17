Ученые нашли доказательство существования души

Группа ученых провела уникальное исследование, благодаря которому смогли найти доказательства того, что душа человека все-таки существует. Специалисты выяснили, что душа есть в теле человека даже тогда, когда мозг уже перестал функционировать. Об этом сообщает dobryjlikar.

Профессор Сэм Парниа из Калифорнийского технологического института утверждает, что ученые внимательно изучали людей, которые из-за пережитой катастрофы находились в состоянии глубокой комы. После того, как люди приходили в себя, они утверждали, что все помнили и даже слышали голоса. Пациенты описывали врачам в точности, что они чувствовали, когда мозговая деятельность полностью не функционировала.

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Сообщается, что ученые изучали только тех пациентов, у которых уровень кислорода в теле был в норме, это важно, поскольку мозг, лишенный кислорода, не в состоянии запоминать происходящее. Пациенты рассказывали о состоянии полного покоя, умиротворения, а также то, что они видели своих погибших родственников.