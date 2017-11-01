Необъяснимо больших размеров: открыта противоречащая законам физики планета

Команда профессора британского Уорикского университета Питера Уитли (Peter Wheatley) обнаружила экзопланету NGTS-1b – крупнейшую из всех известных планет по размерам относительно своей материнской звезды. Статья о ней уже доступна в онлайн-библиотеке препринтов arXiv.org, передает Naked Science.

Газовый гигант NGTS-1b расположен примерно в 600 световых годах от нас, по размерам он близок к Юпитеру, а по массе лишь на 20 процентов легче него. Однако его материнская звезда вдвое меньше Солнца, к тому же вращается экзопланета по орбите, радиус которой составляет всего 3 процента от юпитерианской. В результате год на NGTS-1b длится всего 2,5 суток, а поверхность ее раскалена до внушающих уважение 530 °С.

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Существование такой планеты может стать серьезным вызовом для современных теорий образования планет, согласно которым небольшие звезды образуются из небольших протопланетных облаков и материала остается недостаточно для роста крупных газовых планет. "Открытие NGTS-1b стало для нас полным сюрпризом, — говорит один из авторов находки Дэвид Бэйлис (Daniel Bayliss), — считается, что такие массивные планеты не могут существовать у таких небольших звезд. Это первая из планет, обнаруженная с помощью NGTS... и теперь наша задача – установить, насколько распространены такие планеты в Галактике".

В самом деле, NGTS-1 – обычный красный карлик М-класса, невзрачная звезда самого распространенного типа. Быть может, и экзопланеты, подобные NGTS-1b, не такая уж и редкость, а уникальность находки объясняется трудностями их обнаружения у таких небольших и тусклых звезд. И тем актуальнее будет объяснение происхождения столь гигантских экзопланет у столь скромных звезд.

Как сообщал УНИАН, ученые провели в лаборатории эксперименты и нашли доказательства того, что на Нептуне и Уране могут идти алмазные дожди.