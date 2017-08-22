На двух планетах могут идти алмазные дожди – ученые

Ученые провели в лаборатории эксперименты и нашли доказательства того, что на Нептуне и Уране могут идти алмазные дожди. О своих выводах исследователи сообщили в журнале Nature Astronomy, передает ZN.UA.

Исследователи использовали материал полистирол, который состоит из водорода и углерода – ключевых компонентов, которые формируют Уран и Нептун. Ученые воздействовали на материал мощным лазером, создавая два типа ударных волн: довольно слабую и гораздо более сильную и быструю. По расчетам ученых, когда большая волна перекрывала малую, должно было происходить формирование алмазов.

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В результате было установлено, что почти каждый атом углерода превратился в алмаз диаметром несколько нанометров. При этом процесс формирования проходил за несколько секунд, зарегистрировать его удалось с помощью лазера.

По мнению исследователей, алмазы на Уране и Нептуне могут быть гораздо больше, с массой в несколько карат.

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