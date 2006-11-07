В Японии создан 512-ядерный процессор

Специалисты из Токийского университета создали процессор с тактовой частотой в 500 мегагерц, способный осуществлять до 512 миллиардов операций с плавающей точкой (флопсов) в секунду. Столь высокой производительности при относительно низкой тактовой частоте удалось добиться благодаря тому, что процессор состоит из 512 ядер, сообщается на сайте The Register.

Чип Grape DR chip представляет собой сопроцессор для выполнения математических операций. Он соединен с картой PCI-X и осуществляет поддержку центрального процессора. Каждое из 512 ядер отвечает за отдельную математическую операцию.

Ядра процессора разделены на 16 групп по 32 в каждой, каждая из групп отвечает за обработку определенного набора инструкций. Габариты чипа составляют 17х17 миллиметров, а состоит он из 300 миллионов транзисторов.

Строительство Grape DR японские ученые начали в 2004 году. К 2008 году они намерены довести его производительность до 2 петафлопсов (2 000 000 000 000 000 операций с плавающей точкой в секунду).

Лента.ру