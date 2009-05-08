У Украины отныне будет своя система залпового огня

Харьковские оборонные предприятия завершили сборку первого испытательного образца боевой машины для ведения точного залпового реактивного огня БМ-21 К.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в региональном медиа-центре Минобороны Украины, БМ-21 К создан на основе модернизации более раннего образца вооружения БМ-21 «Град». Машина является полностью украинским изобретением: она собрана из деталей отечественного производителя и получила название первой национальной системой ведения залпового реактивного огня.

БМ-21 К создана Госпредприятием Минобороны Украины «110-й Харьковский автомобильный ремонтный завод» (ХАРЗ) совместно с Казенным предприятием «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова» (ХКБМ).

Летом т.г. машина пройдет государственные испытания на военном полигоне во Львовской области. После этого будет налажено ее серийное производство.

По словам директор ХАРЗ Валерия КОРЕЦКОГО, работа по созданию БМ-21 К была начата в 2001 г. «Нашими работниками и конструкторами ХКБМ, - сказал он, - было представлено несколько вариантов изготовления техники этого типа. Тогда же и было решено поменять российскую автомобильную базу УРАЛ-375 на нашу КРАЗ-260 из 4-дверной кабиной повышенного комфорта. Параллельно с нами работу в этом направлении вели и другие предприятия и конструкторские бюро Украины».

В декабре 2008 г., после изучения в Киеве всех результатов предыдущих испытаний, на государственном уровне было принято решение относительно окончательного изготовления и проведения заводских испытаний новой реактивной системы в Харькове.

Эксперты отмечают тактические и специальные возможности нового образца вооружения, а также то, что низкая цена приблизительно в 1 млн. грн. делают машину БМ-21 К весьма привлекательной для заказчиков.

Мощность двигателя новой машины БМ-21 К, в сравнении с «Градом», увеличена на 60 к.с. сил и составляет 240 к.с, запас хода возрос из 400 до 500 км. За счет дизельного двигателя повысилась прохождение по бездорожью. Существенным фактором является то, что каждому из пяти членов экипажа созданы комфортабельные условия для работы в бою. Раньше экипаж располагался под открытым небом на раме автомобиля и работал под дождем и при низкой температуре воздуха. Кабина новой машины оборудована кондиционером и электрообогревателем.

Главными преимуществами БМ-21 К, по данным ее создателей, является увеличение от 20 до 40 км дальности точного поражения цели, внедрение новой системы быстрой перезарядки, возможность ведения точного огня с максимальной погрешностью 90 метров на расстоянии 40 км, появление спутниковой системы наблюдения и наведения на объект, а также повышение управляемости реактивными выстрелами.