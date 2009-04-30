Создатели компьютерных игр откликнулись на проблему свиного гриппа

Компьютерная игра о борьбе с вирусом свиного гриппа пользуется все большей популярностью среди пользователей интернета на фоне распространения в Мексике, США и других странах этого заболевания, сообщает в среду мексиканская газета Universal.

Перед игроком в виде врача с громадным шприцем стоит задача истребить за 20 секунд как можно больше улыбчивых зеленых свиней, которые с жужжанием летают по карте мира, появляясь то на территориях Северной и Южной Америк, то в России или Китае. Когда врачу удается попасть в животное, оно хрюкает, меняет цвет и исчезает.

Побеждает тот, кто вносит наиболее ощутимый "вклад" в борьбу с вирусом - уничтожает наибольшее количество крылатых свиней, информирует издание.

Игре Swinefighter предшествует небольшая предыстория, в которой разъясняется миссия игрока: "Вирус выходит из-под контроля, так давайте же уничтожим его сейчас".

На сайте приводятся меры, которые следует предпринимать, чтобы оставаться здоровым: часто мыть руки с мылом, не трогать глаза, рот или нос, избегать контакта с больными людьми.

Заболевания т.н. свиным гриппом в Мексике и ряде других стран вызваны гибридом вируса гриппа типа A (H1N1), комбинация антигенов которого ранее не встречалась у вирусов гриппа, вызывающих заболевания людей или свиней. Вирус гриппа типа "А" представляет значительную опасность в эпидемиологическом отношении, поскольку способен к быстрому генетическому изменению.

РИА "Новости"