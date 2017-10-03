Рядом с Землей пронесся астероид размером с автобус

Астероид размером с автобус пролетел в понедельник, 2 октября, на сравнительно близком расстоянии от Земли. При этом он не создал угрозы столкновения с ней, передает space.com.

Ученые назвали астероид 2017 SX17, он имеет в поперечнике от 6,3 м до 14 м. Он был обнаружен лишь 24 сентября. По расчетам, данный объект совершает один оборот вокруг Солнца за 467 дней.

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Исследователи NASA отмечают, что астероид с 24 сентября изучали несколько телескопов. Подчеркивается, что угрозы для Земли астероид не нес.

Как сообщал УНИАН, вечером 11 июля 2017 года к Земле приблизится "астероид смерти", известный в каталогах как 2017 МС4.