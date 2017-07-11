К Земле приближается "астероид смерти"

Вечером 11 июля 2017 года к Земле приблизится "астероид смерти", известный в каталогах как 2017 МС4. Этот объект значительно превышает параметры Челябинского метеорита и при падении способен уничтожить все живое в радиусе 2 тысяч километров. Но ученые поспешили успокоить общественность, передают "Экономические известия".

МС4 в диаметре около 260 метров. Астероид летит к Земле на скорости 75 тысяч километров в час и около 22 часов окажется на расстоянии в 2,9 миллиона километров от Голубой планеты.

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Ученые уверяют, что все расчеты правильные и маршрут космического путешественника не может измениться случайным образом, чтобы столкнуться с Землей, пока катастрофа полностью исключена.

Однако исследователи провели собственный анализ возможных последствий и заявили, что "астероид смерти" способен спровоцировать глобальные последствия для человечества.

Как сообщал УНИАН, в 2022, а позже — в 2025, 2032 и 2039 годах, наша планета будет подвергаться повышенной опасности столкновения с небесными телами астероидного размера.