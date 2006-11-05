Европа осталась без электричества несмотря на все резервные системы

Выяснение истинных причин сбоя в энергосети концерна «Е.ON» может занять от нескольких дней до нескольких недель, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя концерна.

«Перегрузка одной из северо-западных высоковольтных линий электропередачи, вызвавшая автоматическое срабатывание систем защиты, стала следствием, а не первопричиной отключения электроэнергии в Северной Германии и ряде соседних европейских стран», - сказал собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что “общая система обеспечения энергоснабжения обычно не страдает от подобных сбоев, так как имеются резервные линии, на которые происходит автоматическое переключение".

По мнению специалистов, объединенная сеть может спокойно выдержать одновременное отключение до четырех электростанций без нарушения в энергоснабжении клиентов. Поэтому им пока непонятны причины, вызвавшие практически цепную реакцию масштабных отключений в системе энергоснабжения не только Германии, но и соседних европейских стран.

Концерн «Е.ON» со штаб-квартирой в Мюнхене - крупнейший частный энергопоставщик в Европе, производящий 258 миллиардов киловатт-часов в год и имеющий широко разветвленную сеть линий электропередачи, общая протяженность которых в Германии составляет 32,5 тысяч километров.