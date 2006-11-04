Сразу шесть арабских стран решили освоить ядерные технологии

Сразу шесть арабских стран объявили о своем намерении приступить к созданию собственной ядерной энергетики, пишет 4 ноября газета The Times.

Алжир, Египет, Марокко, ОАЭ, Саудовская Аравия и Тунис поставили в известность о соответствующем намерении МАГАТЭ и попросили содействия в данном вопросе.

Как рассказал один из сотрудников международного атомного агентства, заинтересованность в АЭС этих стран объясняется тем, что при помощи атомных электростанций значительно упрощается и удешевляется процесс опреснения морской воды, а это критически важно для государств с обширными пустынями и засушливым климатом, таких как Саудовская Аравия и Египет.

Представители правительств упомянутых стран уже провели консультации по ядерному вопросу с МАГАТЭ. Агентство пообещало арабам техническую поддержку в деле мирного освоения атомной энергии.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, столь дружное стремление арабских стран обзавестись собственной атомной промышленностью вызвано соображениями безопасности. Египтяне, саудиты и прочие не желают остать от Ирана, который успешно развивает ядерную энергетику, в связи с чем в последнее время начал претендовать на роль лидера мусульманского мира.

Кроме того, ближневосточные страны не устраивает нынешнее положение вещей, при котром единственной страной региона, располагающей атомными технологиями, остается Израиль.

Напомним, что Египет официально объявил о своем намерении развивать ядерную энергетику еще в октябре 2006 года.

Лента.ру