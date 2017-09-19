Ученые устроили "искусственную эволюцию" и выяснили, почему воробьям никогда не стать орлами

Биологи подтвердили теорию эволюцию Дарвина и нашли интересный эволюционный механизм, объясняющий то, почему многие виды животных, такие как воробьи или птицы-колибри, остаются маленькими и не вырастают до размеров гусей и орлов, говорится в статье, опубликованной в журнале Evolution.

"Мы впервые попытались провести искусственный отбор среди птиц, живущих на воле. Оказалось, что для каждого вида птиц есть свой "идеальный" размер тела, помогающий им пережить зиму и не стать жертвой хищников летом", — рассказывает Хенрик Йенсен (Henrik Jensen) из Норвежского технологического университета в Тронхейме.

Одной из главных загадок животного мира является то, почему все виды животных не эволюционируют в сторону укрупнения размеров при отсутствии естественных врагов или при наличии достаточного количества пищи и других ресурсов. Тем не менее, сегодня мы не видим мышей, достигших размеров слона, или воробьев, "выросших" до размеров гуся. Этот парадокс используется многими противниками эволюционной теории в качестве "доказательства" ее неправоты.

Йенсен и его коллеги нашли очень простое и логичное объяснение того, почему воробьи и прочие мелкие птицы остаются небольшими даже на современной Земле, где их существование фактически гарантируется человечеством, манипулируя эволюцией трех популяций воробьев, живущих на островах Вега, Лека и Хестмона. Эти острова, как отмечают ученые, практически изолированы друг от друга и других клочков суши, и новые воробьи попадают туда крайне редко, что позволило им провести там такой эксперимент.

На каждом из этих островов биологи попытались повернуть эволюцию птиц в нужную им сторону, меняя условия их обитания. К примеру, на Веге они попытались уменьшить размеры птиц, а на острове Лека они пытались подтолкнуть их в сторону увеличения размеров.

Для чистоты эксперимента и его ускорения ученые выловили всех птиц "неправильных" размеров перед его началом и отправили их в южную часть Норвегии, где они прожили примерно десять лет до завершения первой части опытов по "искусственной эволюции".

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Через три года после начала опытов команда Йенсена начала фиксировать первые его результаты. Как и предсказывала теория эволюции, размеры птиц действительно начали уменьшаться или увеличиваться в соответствии с искусственно заданными условиями обитания.

Добившись этого, ученые проверили, что произойдет, если убрать все эти ограничения и вернуть популяции птиц в "естественное состояние". Примерно через шесть лет почти все следы искусственного отбора исчезли – "гигантские" воробьи с острова Лека заметно уменьшились в размерах, а их миниатюрные сородичи с Веги стали крупнее, чем после завершения первой фазы опытов.

Как считают ученые, столь быстрое возвращение популяций птиц к тем размерам, которыми они обладали до начала эксперимента, говорит о том, что существует некий идеальный размер тела для каждого вида птиц и животных, максимально приспособленный для выживания в тех конкретных условиях, где проживает их популяция, передает "РИА Новости".

К примеру, большим воробьям проще выжить зимой, однако они будут более уязвимыми для атак хищников летом, а маленькие птицы будут чаще умирать от переохлаждения и недостатка пищи осенью и в зимние месяцы. Подобные наборы плюсов и минусов больших и малых размеров, как считают ученые, есть для каждого вида животных, что объясняет то, почему Земля до сих пор не заселена гигантами или лиллипутами, заключают норвежские биологи.