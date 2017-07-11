В Латвии полиция наняла воробья младшим инспектором (фото)
08:59, 11 июля 2017Курьёзы
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Несколько месяцев назад Рижская муниципальная полиция рассказывала о воробье, который решил поработать на страже порядка в городе.
В Рижской муниципальной полиции начал служить воробей / фото riga.lv
Полиция с радостью сообщает, что воробей прошел испытательный срок и получил звание младшего инспектора. Об этом говорится в сообщении на сайте Рижской думы, где опубликованы фото его первого рабочего дня.
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Как зовут воробья, в сообщении не уточняется. На одной из фотографий увековечена работа воробья под прикрытием – "он замаскирован в поползня, чтобы внедриться в банду".
фото riga.lv
Как сообщал УНИАН, в России ворона не пустила эстонца домой, забрав у него паспорт на границе.
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