ЦИК обещает чудеса кибернетики

Центральная избирательная комиссия и Институт кибернетики после 10 ноября обещают продемонстрировать опытный образец электронной технологии подсчета избирательных бюллетеней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель ЦИК Ярослав ДАВЫДОВИЧ.

«Уже есть наработки по электромеханической и сканерной системы подсчета избирательных бюллетеней. Я думаю, что после 10 ноября мы сможем их увидеть и обсудить», - сказал Я.ДАВЫДОВИЧ.

По его словам, для внедрения электронной технологии подсчета бюллетеней необходимо подготовить общественные мнения, изучить технические возможности, а также проанализировать возможные финансовые расходы. «Перейти от каменного века к электронике не так просто», - считает Я.ДАВЫДОВИЧ.

Председатель ЦИК также сообщил, что электронная технология подсчета бюллетеней будет отработана в виде пилотного проекта на каких-либо местных выборах. «Но это будет не в Черкассах, Чернигове или Кировограде, а где-нибудь в другом городе, чтобы общественность могла убедиться в прозрачности этой системы. Но у нас могут найтись и такие горячие головы, которые не поверят и машинам», - предположил Я.ДАВЫДОВИЧ.