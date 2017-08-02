Ракета Vega c украинским двигателем успешно вывела спутники на орбиту (видео)
13:25, 02 августа 2017Наука и IT
981 0
Это уже десятый запуск по программе Vega, а в 2017 году - второй.
Это уже второй запуск по программе Vega в 2017-м году / Скриншот
Ракета-носитель Vega с украинским двигателем 2 августа успешно стартовала с космодрома Куру во французской Гвиане. Об этом сообщает Arianespace.
Читайте такжеNASA сообщило, когда запустит ракету с украинским двигателем
Vega вывела на орбиты два спутника израильского оборонного концерна Israel Aerospace Industries: OPTSAT-3000 весом 368 кг и 264-килограммовый аппарат Venμs. Отмечается, что это уже десятый запуск по программе Vega, а в 2017 году - второй.
Маршевый двигатель РД-843 разработан государственным предприятием "Конструкторское бюро "Южное".
Как сообщал УНИАН, во Французской Гвиане с космодрома Куру 7 марта успешно стартовала ракета-носитель легкого класса Vega с украинским двигателем.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter