Ракета Vega c украинским двигателем успешно вывела спутники на орбиту (видео)

Ракета-носитель Vega с украинским двигателем 2 августа успешно стартовала с космодрома Куру во французской Гвиане. Об этом сообщает Arianespace.

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Vega вывела на орбиты два спутника израильского оборонного концерна Israel Aerospace Industries: OPTSAT-3000 весом 368 кг и 264-килограммовый аппарат Venμs. Отмечается, что это уже десятый запуск по программе Vega, а в 2017 году - второй.

Маршевый двигатель РД-843 разработан государственным предприятием "Конструкторское бюро "Южное".

Как сообщал УНИАН, во Французской Гвиане с космодрома Куру 7 марта успешно стартовала ракета-носитель легкого класса Vega с украинским двигателем.