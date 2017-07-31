Американский сериал вдохновил сотрудницу университета на реальное научное открытие

Конечно, все фанаты "Теории большого взрыва" знали, что Шелдон Купер был настоящим гением. Но кто бы мог подумать, что сериальный персонаж действительно вдохновит на реальное научное открытие? Фраза вымышленного физика-теоретика "Базинга!" (Bazinga) стала толчком для открытия нового соединения, об этом сообщает "Chemistry World".

Читайте такжеФанаты "Игры престолов" дождались ключевой встречи главных героев

В рамках исследований по изучению новых соединений в государственном университете штата Айова решили создать соединение из трех компонентов, которое бы содержало барий и цинк, или Ba и Zn в химических символах. Но только когда Na Hyun Jo, аспирантка университета включила телевизор, она добавила в смесь галлий, то есть Ga.

Ученый объяснила: "Я была дома и включила телевизор, там шел сериал "Теория большого взрыва", и персонаж сказал "Bazinga!". Они показали элементы бария, цинка и галлия. Поэтому я подумала: "Ого, я думаю, никто никогда не пытался создать эту смесь. Возможно, это может быть новое открытие высокотемпературного сверхпроводника или какого-то квазикристалла".

Тогда девушка поделилась этой идее с начальником, исследователем и профессором Полом Кэнфилдом. Насколько ему было известно, не было существующего трехкомпонентного соединения с барием, цинком и галлием, поэтому команда решила провести эксперимент.

К сожалению, их работа не принесла больших результатов, "BaZnGa" не показало каких-либо замечательных свойств. Тем не менее, команда осталась довольна своей работой: "Я считаю, что исследования всегда являются интересной частью, поэтому важно то, что мы обнаружили новую кристаллическую структуру бария, цинка и галлия".

Как сообщал УНИАН,-Таблоид, ранее звезда "Теории большого взрыва" рассказала в сети о первой поездке в Киев.