SpaceX запустила Falcon 9 с десятью спутниками связи (видео)

Ракета-носитель Falcon 9 с десятью спутниками связи Iridium NEXT стартовала с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) в воскресенье, 25 июня, в 13:25 по местному времени.

Об этом сообщается в Twitter американской компании SpaceX.

Читайте такжеSpaceX запустила ракету Falcon 9 и успешно посадила первую ступень (видео)

Первая ступень ракеты успешно приземлилась на плавучую платформу в Тихом океане примерно через восемь минут после старта. Вторая ступень вышла на промежуточную орбиту.

Iridium NEXT - второе поколение коммуникационных спутников американской компании Iridium Communications Inc., которое было разработано, чтобы заменить ныне действующую спутниковую группировку космических аппаратов Iridium. Спутники обеспечивают голосовую связь и передачу данных для мобильных устройств.