К Земле приближается комета - "мать Тунгусского метеорита" - ученые

К Земле приближается комета Энке, также известная как "мать Тунгусского метеорита". В случае ее столкновения с нашей планетой, жизнь на Земле будет неминуемо уничтожена, передает U-News.

Читайте такжеУченые предсказали падение на Землю крупного астероида

По расчетам астрономов, в 2022 году траектория ее движения приблизится на опасное расстояние к Земле.

В 1908 году осколок этой кометы упал в районе реки Подкаменная Тунгуска в России. Мощность взрыва при падении была сопоставима с ударом водородной бомбы.

Как сообщал УНИАН, 4 июня комета Джонсона приблизилась к Земле. Невооруженным глазом ее не было видно, а вот в бинокль или телескоп ее можно было наблюдать