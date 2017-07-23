К Земле приближается комета - "мать Тунгусского метеорита" - ученые
15:42, 23 июля 2017Наука и IT
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Если комета столкнется с Землей, жизнь на нашей планете будет уничтожена.
Через 5 лет траектория движения Энке приблизится на опасное расстояние к нашей планете / фото Pikabu
К Земле приближается комета Энке, также известная как "мать Тунгусского метеорита". В случае ее столкновения с нашей планетой, жизнь на Земле будет неминуемо уничтожена, передает U-News.
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По расчетам астрономов, в 2022 году траектория ее движения приблизится на опасное расстояние к Земле.
В 1908 году осколок этой кометы упал в районе реки Подкаменная Тунгуска в России. Мощность взрыва при падении была сопоставима с ударом водородной бомбы.
Как сообщал УНИАН, 4 июня комета Джонсона приблизилась к Земле. Невооруженным глазом ее не было видно, а вот в бинокль или телескоп ее можно было наблюдать
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