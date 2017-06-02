К Земле приближается зеленая комета Джонсона

Комета Джонсона приблизится к Земле 4 июня. Невооруженным глазом она видна не будет, а вот в бинокль или телескоп ее можно будет наблюдать, передает ТАСС.

"4 июня 2017 года комета C/2015 V2 (Джонсона) пройдет на расстоянии 121 325 600 км от Земли", - говорится в сообщении.

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В первой половине июня комета будет видна в созвездии Волопас недалеко от Арктура в виде зеленоватой размытой звезды. В средних широтах Северного полушария ее можно наблюдать при ясной безоблачной погоде высоко над горизонтом в южной части неба.

Блеск кометы начале июня достигнет порядка плюс 7 звездной величины. Для сравнения, планета Нептун имеет яркость около плюс 7,8 звездной величины, а звезды Большого Ковша - плюс 2 звездной величины.

Комета имеет гиперболическую орбиту и была открыта 3 ноября 2015 года Джессом Джонсоном.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля комета 41Р/ Туттля-Джакобини-Кресака приблизилась на минимальное расстояние к Земле.