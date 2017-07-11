Ученые доказали, что кофе продлевает жизнь

Потребление кофе может продлить жизнь. Об этом свидетельствуют два исследования, пишет CNN.

В одном исследовании приняли участие более 520 000 человек в 10 европейских странах. Согласно результатам, установлено, что употребление большего количества кофе может значительно снизить риск смертности человека.

Второе исследование, которое было более новым, поскольку было сосредоточено на небольших группах. Опросив более 185 тысяч афроамериканцев, коренных американцев, гавайцев, японцев-американцев, латиноамериканцев и белых, исследователи обнаружили, что кофе увеличивает долговечность различных рас.

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В частности, по данным исследования, люди, выпивающие 2-4 чашки в день, имели на 18% меньше риска смерти в сравнении с людьми, которые не пили кофе. Эти данные совпадают с предыдущими исследованиями, которые рассматривали большинство белых популяций.

"Учитывая эти очень разнообразные популяции, все эти люди имеют разный образ жизни, у них очень разные диетические привычки и различные восприимчивости, и мы все еще находим подобные закономерности", - сказала Вероника Венди Сетован, доцент кафедры профилактической медицины в Медицинской школе им. Кека Университета штата Колумбия.

Новое исследование показывает, что существует сильная биологическая возможность для соотношения между кофе и долголетием. Установлено, что смертность была обратной пропорциональна потреблению кофе на сердечные заболевания, рак, заболевания органов дыхания, инсульт, диабет и заболевания почек.