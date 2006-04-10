Интернет-поисковик Google переходит на новый алгоритм поиска, сообщает Playfuls. Новым алгоритмом поисковика станет разработка израильского студента Ори Алона (Ori Alon) под названием Орион (Orion).

Сообщается, что алгоритм Orion оптимизирует поиск за счет отображения только наиболее релевантных результатов, то есть страниц, содержащих информацию, наиболее точно подходящую под параметры запроса. Плюс ко всему, Orion будет принимать во внимание такой фактор, как качество индексируемых сайтов.

Лента.ру