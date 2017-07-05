Facebook раскрыл подробности о своем первом сериале

Недавно популярная соцсеть Facebook заявила о своем желании запустить собственные сериалы. Теперь компания поделился подробностями двух первых проектов.

Первый сериал получил название "Возвращая долг". Главная роль досталась актеру Майклу Роу, который сыграл Дедшота в сериале "Стрела".

Его герой будет путешествовать по стране в поисках людей, которые развивают различные общины.

Второй проект пока не имеет названия, но его сюжет будет посвящен одному из главных молодых спортсменов США – Лонзо Боллу и его семье. Парень является успешным 19-летним профессиональным баскетболистом.

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Свою целевую аудиторию Facebook называет людей в возрасте от 13 до 34 лет.

Производство первых сериалов планируют закончить в следующем году. Точную дату пока не озвучивают.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, Facebook ведет переговоры с голливудскими студиями по поводу съемки сериалов. Проекты будут с бюджетом около 3 миллионов долларов на одну серию.