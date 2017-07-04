Полиция изъяла серверы M.E.Doc в рамках расследования кибератаки

Нацполиция изъяла серверы компании M.E.Doc в рамках расследования кибератаки вируса Petya.A на прошлой неделе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на начальника Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергея Демедюка.

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Чиновники и специалисты различных компаний заявляли, что вирус распространился после загрузки вредоносного обновления программы M.E.Doc, которая является самой популярной в Украине программой для бухгалтерского учета.

В самой компании Reuters рассказали, что их серверы не являются скомпрометированными, а обновление их программы для клиентов не было заражено вирусом.

Как сообщал УНИАН, 27 июня украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и другие крупные предприятия подверглись массированной хакерской атаки, которая распространяет вирус Petya.A, который блокирует работу компьютерные системы.

Вирус распространяется также в России, Англии, Индии и других странах Европы и Азии. Вирус Petya.А шифрует данные на компьютере и требует выкуп. Специалисты по компьютерной безопасности советуют ничего не платить - никаких ключей после выплаты денег владельцы зараженных компьютеров не получают.

Глава Глобальной программы Организации Объединенных Наций по киберпреступности Нил Уолш заявил, что следователи до сих пор не могут установить инициаторов последней глобальной кибератаки, но стратегия нападающих указывает, что не деньги были основным мотивом их действий.