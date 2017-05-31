Ученые нашли на Марсе следы воды в кратере Гейла

Международная группа ученых обнаружила на Марсе высокие концентрации диоксида кремния - следы жидкой воды предыдущих эпох.

Таким образом, по мнению исследователей Марс сохранял жидкую воду намного дольше, чем считалось до сих пор, пишет Phys.org.

Исследователям удалось обнаружить светлые отложения, богатые силикатными минералами, в частности - диоксидом кремния. Такие вещества характерны для водоемов или тех мест, где водоемы были раньше.

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"Концентрация диоксида кремния очень высока вокруг этих ореолов. Это вещество мигрировало из очень древних осадочных отложений выше, к более молодым", - говорит представитель Лос-Аламосской национальной лаборатории Дженс Фрайденванг, ведущий автор исследования.

Были проанализированы данные, полученные при помощи марсохода Curiosity. На снимках были видны области с высокой концентрацией кремнеземов. Исследование показало, что жидкая вода не испарилась с Марса, а ушла под поверхность. Ученые установили, что грунтовые воды на протяжении длительного периода времени текли через скалы.

"Целью миссии Curiosity было изучение того, был ли Марс когда-то обитаемым, и он успешно показал, что некогда кратер Гейла был озером с водой, которую даже можно было пить, но мы до сих пор не знаем, как долго сохранялись эти условия", – добавляет Дженс Фрайденванг.

Таким образом, весьма вероятно, что пригодные для жизни условия сохранялись на Марсе гораздо дольше, чем ученые предполагали до этого.