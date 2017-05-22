Команда из Днепра с проектом орбитальной станции вошла в топ-10 хакатона NASA (фото, видео)

Команда из шести молодых инженеров из Днепра прошла отборочный этап в космическом хакатоне NASA Space Apps Challenge 2017 в категории Peoples' Choice. Об этом сообщается на странице команды Spacer Facebook.

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Проект Diversity предлагает "земную" модель орбитальной станции, которая станет лабораторией для исследований с имитацией условий космоса для всех желающих. Таким образом инженеры хотят подготовить новое поколение исследователей.

Авторы проекта объясняют, что Diversity - это своего рода хаб, который содержит: Software набор (виртуальный помощник, среда моделирования компонентов станции и инструменты дополненной реальности); Hardware набор (быстро собираемые надувные отсеки станции, инструменты для испытаний, средства 3D-печати, набор электронных устройств); средства имитации жизни на орбитальной станции.

Государственное космическое агентство Украины 19 мая сообщило, что в топ-25 хакатоне NASA Space Apps Challenge 2017 прошли две украинские команды. Голосование продолжается.

Второй проект – это Autonomous Smart Village – концепция умного поселения, которую предложили одесские школьники. «Интеллектуальные системы управления в сочетании с разветвленной космической инфраструктурой позволят сделать жизнь землян максимально комфортной и безопасной, а также эффективно использовать ресурсы», - убеждена команда.